Banatul trimite patru produse la concursul internațional World Food Gift Challenge 2026

De pe Bega, până în Mediterană, Banatul va trimite patru produse inedite care vor reprezenta regiunea la concursul internațional World Food Gift Challenge 2026, organizat de Institul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT), în Creta, pe 19 mai.

Preselecția din acest an a adus în prim-plan creativitatea, autenticitatea și pasiunea care definesc regiunea noastră, de la gusturi memorabile, la ustensile de gastronomie, toate spun povestea Banatului așa cum nu a mai fost spusă niciodată.

La categoria cadouri non-alimentare, juriul format din membrii Consorțiului Banat RGE 2028 a decis că merită să ne reprezinte două produse care transformă simplitatea în artă. Este vorba de excentricele și misterioasele tacâmuri din lemn de frasin, marca LUN Studio și de elegantul cuțit cu arcuș pentru pâine, realizat de Kenosis Design.

1. LUN Studio – Set de tacâmuri din lemn de frasin

Setul de tacâmuri din lemn de frasin este mai mult decât un instrument de masă. Fiecare furculiță sau lingură, stabilizată printr-o tehnică specială și finisată cu ulei de in și ceară de albine, încurajează ideea de „silent eating”, lăsând gustul și textura mâncării să fie protagonistul. Obiecte durabile, elegante și ecologice, perfecte pentru a aduce un strop de armonie la fiecare masă.

2. Kenosis Design – Cuțit cu arcuș

Cuțitul cu arcuș pentru pâine, realizat din nuc românesc și oțel inoxidabil, combină utilitatea cu frumusețea. Fiecare mâner este sculptat manual, iar designul echilibrează funcționalitatea cu estetica lui.

Acesta este un obiect practic care spune o poveste despre muncă, comunitate și sustenabilitate. Atelierul Kenosis este deținut de ONG-ul Seeds of Kenosis, iar toate profiturile sprijină educația și dezvoltarea comunităților rome vulnerabile din Cerneteaz.

Trecem la secțiunea cadouri alimentare, unde Banatul nu vine doar cu gusturi, ci cu emoții îmbuteliate și amintiri pudrate cu zahăr: vinul de mure și zmeură de la Casa Despi și islerele bănățene reinterpretate de Moara Maria.

1. Casa Despi – Vin de mure și zmeură

Vinul de mure și zmeură este o băutură naturală, ușor carbogazoasă, cu alcool redus, obținută prin fermentație lentă, care păstrează aromele fructului. Combinația între sucul proaspăt și astringent al murelor și aroma intensă a zmeurei oferă o experiență autentică, ideală pentru mese, picnicuri, întâlniri cu prietenii sau momentele în care vrei cu adevărat „altceva”.

Totul a pornit cu un măr. Un măr românesc, nu foarte fotogenic, dar cu gustul copilăriei. Nu a fost un plan de afaceri, ci un plan de weekend. Așa a luat naștere Casa Despi: o mică fabrică născută din dorința de „altceva”, unde cidrul și sucurile nu se fac pe bandă, ci cu răbdare, rețete clare și arome îndrăznețe.

2. Brutăria Moara Maria – Bega Style Isler Cookies

Islerele bănățene, cu gem de prune și nuci, sunt delicate, aromate și pline de tradiție. Fiecare prăjitură este realizată cu grijă, după rețete vechi, dar reinterpretată pentru gusturile contemporane, oferind o experiență dulce și elegantă care poate duce gustul Banatului în orice colț al lumii.

Brutăria Moara Maria este o afacere de familie din Chizătău, cu aproape 30 de ani de tradiție în cofetărie și patiserie, născută din dragostea pentru grâu și pâine a familiei Ardelean.

Astfel, produsele selectate pentru a deveni ambasadori ai Banatului la World Food Gift Challenge 2026, reflectă direcții esențiale pentru regiune: sustenabilitate, utilizarea resurselor locale, inovație în design și respect pentru tradiție.