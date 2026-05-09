Actorul Ioan Isaiu a murit subit la 56 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unor filmări la București.

Acesta era cunoscut pentru rolurile sale din teatru și din seriale românești precum „Aniela” și „Iubire și Onoare”.

Ioan Isaiu, actorul român cunoscut pentru numeroase roluri din teatru, seriale și telenovele românești, a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, potrivit Cancan. Actorul ar fi împlinit 57 de ani pe 25 august.

Potrivit informațiilor publicate de Cluj24, actorul se afla în București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău. Acesta ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale care au ajuns la fața locului nu au mai reușit să îi salveze viața.

Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

Actorul a făcut parte din colectivul Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995-2001, iar din 2017 revenise pe scena teatrului clujean. De-a lungul carierei sale, a interpretat numeroase roluri în spectacole regizate de nume importante precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Printre cele mai recente spectacole în care a jucat s-au numărat „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

Publicul larg l-a cunoscut și din producții TV precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”. De asemenea, a avut apariții în filme, emisiuni TV și proiecte independente, fiind implicat și ca scenarist sau prezentator.

Actorul era încă activ pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și lucra la noi proiecte artistice. Moartea sa lasă un gol important în lumea teatrului și filmului românesc, mai ales în comunitatea artistică din Cluj-Napoca.

(sursa: Mediafax)