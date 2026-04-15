Târgul de Paște din Timișoara se prelungește până duminică

Târgul de Paște din Timișoara va fi prelungit până pe 19 aprilie, după ce evenimentul a atras un număr mare de vizitatori, a anunțat Primăria Timișoara.

”Suntem mândri de numărul foarte mare de timișoreni și turiști care s-au bucurat până acum de Târgul de Paște! Vă aducem vești bune: prelungim târgul până duminica aceasta, 19 aprilie.

Ne-am dorit să creăm o experiență care să aducă oamenii împreună, iar reacțiile voastre ne arată că am reușit. Vă mulțumim pentru energia din fiecare zi, chiar și din zilele ploioase.

Dacă nu ați ajuns încă, vă invităm la o plimbare prin centru, să vă bucurați de primăvară. Pregătim și câteva surprize în zilele acestea, împreună cu colegii de la Casa de Cultură, Centrul de Proiecte și Visit Timișoara”, transmite municipalitatea.

