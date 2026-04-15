Ultimele zile pentru înscrieri la Timotion 12, cel mai mare eveniment sportiv caritabil din vestul țării

Mai sunt doar câteva zile până la închiderea înscrierilor pentru Timotion 12, cel mai mare eveniment sportiv cu scop caritabil din vestul României. Cei care vor să participe mai au timp până pe 20 aprilie să își rezerve locul la una dintre cursele ediției din acest an. Startul oficial va avea loc pe 10 mai, în Parcul Civic din Timișoara.

Participanții pot alege dintre 9 curse de alergare și ciclism, potrivite pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire, de la curse accesibile de 1 km până la semimaraton. Prin taxa de participare, fiecare participant susține unul dintre cele 42 de proiecte comunitare din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

Cei care doresc să se implice și mai mult pot deveni fundraiseri, mobilizând prieteni, familie sau colegi să doneze pentru proiectul ales. În același timp, cursa „Timotion Everywhere” le permite celor care nu pot ajunge la Timișoara să participe de oriunde din țară sau din lume.

Pe lângă competițiile sportive, Timotion pregătește și o zi plină de energie în Parcul Civic, cu activități în aer liber, zone interactive și ateliere pentru toate vârstele.

Înscrierile sunt disponibile pe www.timotion.ro, iar locurile sunt limitate.

Organizat de Fundația Comunitară Timișoara și Clubul Sportiv Alergotura, Timotion a ajuns la ediția cu numărul 12 și continuă să promoveze un stil de viață activ și cultura filantropiei locale.

De la lansare și până în prezent, evenimentul a reunit peste 30.000 de participanți, 1.400 de voluntari și a generat donații de peste 4 milioane de lei pentru 198 de proiecte comunitare din vestul țării.