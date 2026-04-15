Sorin Grindeanu invocă trei indicatori economici alarmanți

Politic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Inflație de 10% în martie, consum prăbușit pentru a șaptea lună consecutiv și prognoză de creștere economică înjumătățită de FMI la doar 0,7% – acestea sunt cele trei cifre invocate de Sorin Grindeanu pentru a cere o „resetare” urgentă a direcției economice a României.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”, transmite Grindeanu.

Acesta invică inflația, care în luna martie a ajuns la 10%.

„Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%”.

„Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău”, potrivit liderului PSD.

„De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *