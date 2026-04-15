Şofer prins cu 224 km/h, pe autostrada A1. Acţiune de amploare a poliţiştilor rutieri (video)

Şofer prins cu 224 km/h, pe autostrada A1. Acţiune de amploare a poliţiştilor rutieri

Polițiștii rutieri desfășoară, în perioada 13–19 aprilie 2026, acțiunea SPEED, parte a calendarului european ROADPOL, având ca obiectiv principal reducerea accidentelor rutiere generate de viteza excesivă și creșterea gradului de siguranță în trafic.

În perioada menționată, polițiștii rutieri acționează pentru prevenirea și combaterea depășirii regimului legal de viteză, una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.

Un moment de maximă intensitate al acțiunii îl reprezintă ziua de 15 aprilie 2026, când, în intervalul orar 00:00–24:00, se desfășoară ROADPOL Speed Marathon, o acțiune de amploare în cadrul căreia controalele sunt intensificate pe tot parcursul zilei.

Polițiștii rutieri utilizează la capacitate maximă echipamentele de măsurare a vitezei și sunt prezenți în teren pentru prevenirea accidentelor și impunerea respectării legislației rutiere.

Rezultate semnificative pe Autostrada A1

În data de 14 aprilie 2026, în intervalul orar 10:00–16:00, polițiștii Biroului Autostrăzi, sprijiniţi de echipe ale Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru creșterea disciplinei rutiere.

În urma controalelor, au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale (valoarea totală a sancțiunilor depășind 51.000 de lei), dintre care 59 pentru depășirea vitezei legale, și au fost reținute 17 certificate de înmatriculare și 5 permise de conducere (4 pentru viteză excesivă).

De asemenea, au fost efectuate testări pentru consumul de alcool și substanțe interzise și au fost constatate mai multe abateri privind starea tehnică a vehiculelor.

Cazuri relevante

Marţi, 14 aprilie, în jurul orei 14:45, un tânăr în vârstă de 22 de ani, domiciliat în județul Bistrița-Năsăud, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea, pe Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, în zona Orăștie, un ansamblu de vehicule, deși deținea un permis de conducere necorespunzător categoriei necesare conducerii acestuia. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis, fiind eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

De asemenea, un conducător auto de 21 de ani a fost surprins circulând cu 224 km/h pe un sector de autostradă unde limita era de 130 km/h. Acesta a fost sancționat cu amendă de 4.050 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 120 de zile. Măsuri similare au fost dispuse și față de alți conducători auto care au fost înregistrați de aparatul radar conducând autovehicule și viteze peste limita maximă admisă.

„Polițiștii rutieri reamintesc tuturor conducătorilor auto că respectarea limitelor legale de viteză este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Adaptarea vitezei la condițiile de drum poate face diferența între evitarea unui accident și producerea unei tragedii.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră și responsabilizare a participanților la trafic” – IPJ Hunedoara.

Sursa imagini: IPJ Hunedoara