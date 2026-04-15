Inter vrea să îi prelungească contractul lui Cristi Chivu: salariu de circa 5 milioane de euro

Gazzetta dello Sport anunță că Inter Milano a pregătit prelungirea contractului lui Cristi Chivu, iar salariul antrenorului român va fi unul de top: aproximativ cinci milioane de euro.

“În urmă cu zece luni, alegerea de a miza pe Cristian Chivu, după unele ezitări inițiale, a fost un răspuns rațional într-o furtună emoțională.

Reînnoirea contractului acum, după un an de colaborare reușită și confirmări reciproce, cu miros de titlu în aer, va fi următorul pas: odată cu scudetto, pentru român va veni și un contract de top”, scrie publicația italiană, citată de TVRInfo.

“Inutil să urmărești profiluri mai exotice, riscant să te concentrezi pe cele mai atrăgătoare, mai bine să acorzi încredere unui antrenor crescut în propria casă.

Identitatea și caracterul au compensat lipsa de experiență. Astăzi, la mijlocul lunii aprilie și cu doar șase etape rămase până la finalul sezonului, Chivu se pregătește să intre în galop în istoria Interului: câștigarea titlului din prima încercare este extrem de rară, întâmplându-se doar de cinci ori în 118 ani de istorie”, mai notează Gazzetta dello Sport.

Actualul contact al lui Chivu cu Inter este valabil până în vara lui 2027. Va fi însă extins până în iunie 2029 (oficial până în 2028, dar cu posibilitatea de prelungire automată în anumite condiții cu încă un an).

Dacă în prezent are un salariu de 2,5 milioane de euro, Chivu va avea parte de o creștere semnificativă a remunerației. Se vorbește de aproximativ 5 milioane de euro, un salariu de top pentru un antrenor care a confirmat încă de la primul sezon.

În acest moment, Antonio Conte (Napoli) este cel mai bine plătit tehnician din serie A, cu 9 milioane plus bonusuri, în timp ce Allegri (AC Milan) și Gasperini (AS Roma) câștigă în jur de 5,5 milioane de euro pe an.

“Viitorul va fi tot mai mult construit în jurul lui Chivu, deoarece românul a convins prin stilul său ferm și prin influența asupra grupului: rezultatele sunt doar consecința atitudinii sale bune”, scrie Gazzetta.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului, Inter este lider detașat în Serie A, cu nouă puncte distanță față de Napoli, ocupanta locului secund.