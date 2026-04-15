Adăposturile de protecție civilă, în atenția Primăriei Timișoara. Termen pentru eliberare: 15 mai

Programul de amenajare a 48 de adăposturi publice de protecție civilă aflate în proprietatea municipiului intră în implementare, cu o primă etapă de expertiză înaintea lucrărilor, anunță Primăria Timișoara.

În total, municipalitatea are în evidență 89 de adăposturi civile, cu o capacitate de peste 12.000 de persoane, situate în blocuri construite în perioada comunistă, iar 48 au fost intabulate.

Multe dintre aceste spații sunt blocate cu diverse obiecte sau au suferit modificări neautorizate, prin intervenții asupra instalațiilor sau compartimentărilor.

Pentru a le aduce la standardele prevăzute de legislație, va demara programul de expertizare și amenajare. Astfel, asociațiile de proprietari vor fi înștiințate că trebuie să asigure accesul în adăposturile blocurilor și să elibereze spațiile de obiectele depozitate până la data de 15 mai 2026.

Ulterior, Primăria Municipiului Timișoara va pregăti documentația necesară îmbunătățirii funcționalității spațiilor.

În cazul în care în interiorul adăpostului au fost amenajate construcții (boxe, pereți sau alte compartimentări care nu fac parte din forma inițială a spațiului) asociațiile de proprietari au obligația de a lua măsurile necesare pentru îndepărtarea acestora.

În caz contrar, Primăria Municipiului Timișoara va interveni pentru a readuce adăpostul la starea inițială, conform legislației în vigoare.

După finalizarea lucrărilor, adăposturile vor putea fi folosite în continuare de către locatari, conform legislației naționale în vigoare.