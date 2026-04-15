Copilă de 7 ani, violată în repetate rânduri de concubinul mamei, cu acordul acesteia

O copilă de 7 ani a fost violată și agresată sexual în repetate rânduri, de concubinul mamei, un bărbat de 46 de ani, fără ca mama să ia vreo măsură pentru a o apăra pe fată, deși anchetatorii au probe că știa și chiar a surprins agresiunile de acasă, din Cărang, județul Arad, și din concedii.

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu se fac cercetări față de un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată, și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată.

De asemenea, se fac cercetări față de o inculpată, în vârstă de 42 de ani, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul, în perioada august 2024 – decembrie 2025, în repetate rânduri, în imobilul în care locuia împreună cu fiica concubinei sale, având vârsta de 7 – 8 ani în perioada săvârșirii infracțiunilor, din loc. Cărand, jud. Arad, a întreținut cu aceasta raporturi sexuale și acte sexuale orale, prin constrângere.

Totodată, în aceeași perioadă, atât în imobilul precizat mai sus, cât și cu ocazia efectuării unor concedii pe teritoriul țării, inculpatul, prin constrângere, a obligat-o pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, precum și alte acte de natură sexuală.

În tot acest timp, concubina inculpatului, respectiv mama persoanei vătămate minore, deși avea cunoștință că inculpatul o constrângea pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, chiar surprinzând unele acte materiale, nu a luat măsuri de protecție față de aceasta, întărindu-i inculpatului îndrăzneala și convingerea că nu va fi tras la răspundere pentru faptele sale”, arată procurorii într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Cei doi au fost prezentați judecătorului de drepturi şi libertăți din cadrul Judecătoriei Ineu, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, cererea fiind admisă.

Totodată, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând inculpaților, până la concurența sumei de 150.000 lei, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor ce pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune și al garantării executării cheltuielilor judiciare.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a stabilirii răspunderii penale a inculpaților.