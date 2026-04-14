Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 14 – 19 aprilie

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente.

Centrul Multifuncțional Bastion vă invită la expoziția de pictură contemporană „Quiet Moments by Ramona Oroșanu”. Expoziția reunește lucrări figurative de mari dimensiuni, construite în jurul unor teme esențiale ale existenței umane, precum maternitatea, intimitatea, iubirea, fragilitatea, forța și apartenența.

Muzeul Satului Bănățean din Timișoara găzduiește „Banat Brunch de primăvară”, organizat în colaborare cu Asociația My Banat, un eveniment care promovează gastronomia locală din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” propune publicului spectacolul „Magazinul cu jucării”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

MARȚI, 14 APRILIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MIERCURI, 15 APRILIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Scânteia luminii prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

JOI, 16 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisajul expoziției „Quiet Moments by Ramona Oroșanu”, ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Scânteia luminii prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

VINERI, 17 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Quiet Moments by Ramona Oroșanu”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Scânteia luminii prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

SÂMBĂTĂ, 18 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Quiet Moments by Ramona Oroșanu”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

DUMINICĂ, 19 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Quiet Moments by Ramona Oroșanu”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Scânteia luminii prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

Muzeul Satului Bănățean

„Banat Brunch de primăvară”, ora 11:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”