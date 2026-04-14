Pompierii timişeni au intervenit în aproape 300 de situaţii de urgenţă, în doar trei zile!

În minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Paștelui ortodox, echipajele medicale SMURD au fost solicitate să intervină la 259 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

De asemenea, în aceste zile libere, eforturile salvatorilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora. În acest sens, echipajele operative au intervenit în urma producerii a 15 incendii, 13 accidente rutiere/feroviare, 3 deblocări de uși, precum și o alarmă falsă.

Pe lângă acestea, o pisică a fost salvată în Timișoara, seara trecută, după ce a rămas blocată într-o fereastră.

Dintre cele 15 incendii, 6 au izbucnit la locuințe, afectând acoperișuri, anexe și bunuri materiale, 1 s-a produs la un autoturism, 1 la un branșament electric, iar alte 7 la vegetație uscată, pășune împădurită, căpiță de fân și deșeuri.

Și în acest weekend, în sprijinul salvatorilor timișeni au acționat pompierii voluntari.

Pe lângă acestea, pe timpul desfășurării slujbelor religioase din Noaptea Învierii, pompierii au asigurat protecția comunităților în 7 misiuni pentru prevenirea și gestionarea posibilelor situații de urgență.

„Pentru prevenirea situațiilor de urgență, recomandăm cetățenilor să manifeste responsabilitate în utilizarea surselor de foc, să evite arderea necontrolată a vegetației uscate și să respecte regulile de circulație. În caz de urgență, apelați 112.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU.

ISU Timiș rămâne permanent la datorie pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului, acționând cu profesionalism în sprijinul comunității”, au transmis Pompierii timişeni.