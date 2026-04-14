Fabregas, desemnat antrenorul anului în Italia

Spaniolul Cesc Fabregas a primit, la Roma, prestigiosul premiu Enzo Bearzot, atribuit celui mai bun antrenor al anului din campionatul de fotbal al Italiei, grație performanțelor obținute la cârma echipei Como, informează agențiile EFE și Agerpres.

Fabregas, în vârstă de 38 de ani, este primul tehnician străin care intră în posesia acestei prestigioase distincții, care poartă numele fostului selecționer italian Enzo Bearzot, care a condus Squadra Azzura la câștigarea titlului mondial în 1982.

Fostul jucător al echipelor Arsenal și FC Barcelona este în acest moment figura esențială la Como, club care în cinci ani a ajuns din Serie D în prima ligă italiană, cu trei promovări între 2019 și 2024. Sub conducerea lui Fabregas, Como traversează un sezon excepțional, aflându-se pe locul al cincilea în Serie A, cu șase de calificare în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

”Când am decis să vin aici, a fost pentru că am simțit asta, pentru că trăiesc asta, pentru că este posibil să muncești”, a declarat Fabregas după ce a acceptat premiul, în Sala de Onoare a Comitetului Național Olimpic Italian (CONI). El a adăugat că se simte ”foarte atașat” de proiectul clubului din nordul Italiei.

”Pentru mine, este un premiu pentru un oraș, orașul Como, și pentru o familie care a realizat un proiect, propriul proiect”, a precizat spaniolul. Fabregas a subliniat că a fost întotdeauna ”foarte atent la detalii”, chiar și ca jucător: ”Am scris pagini întregi despre aspectele pozitive și negative a ceea ce am văzut când eram jucător.

Când mi-a plăcut ceva la echipă, sau când nu, am încercat să înțeleg”, a mai spus spaniolul. Cesc Fabregas îi succede în palmares lui Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, care antrenează în acest sezon echipa AS Roma, după ce premiul a fost acordat în anii precedenți unor tehnicieni precum Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri și Claudio Ranieri, printre alții.

Cu ocazia ceremoniei de luni, reputatul antrenor italian Fabio Capello a fost onorat cu un premiu special pentru întreaga carieră, în anul în care a împlinit 80 de ani, iar Marco Guida a fost desemnat cel mai bun arbitru.