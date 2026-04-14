Cristian Anton rămâne în arest preventiv

Şeful Autorităţii Rutiere Române, Cristian Anton, rămâne în arest. Curtea de Apel Cluj nu a fost de acord că fie anchetat în libertate. Decizia este definitivă. Anton a fost trimis în arest preventiv după ce a fost prins cu jumătate de milion de euro, bani ascunși în cutii de pantofi. Judecătoarea care luat decizia a motivat că există riscul obstrucționării justiţiei și de continuare a activităţii infracţionale, prin interpuși.

Cristian Anton a cerut instanței să fie pus în libertate. La ieșire, pe holul Curții de Apel Cluj, el ar fi împins o jurnalistă care îl filma cu telefonul, potrivit TVR Info.

Avocatul lui Cristian Anton susține că procurorii DNA nu au probe concludente împotriva directorului ARR.

Judecătoarea de la Tribunalul Cluj care a dispus arestarea preventivă a motivat de ce este necesară această măsură preventivă.

“Exista riscul împiedicării aplicării justiţiei, existând totodată şi riscul real de continuare a activităţii infracţionale, prin intermediul altor persoane, raportat la modalitatea extrem de ingenioasă «patentată» de-a lungul timpului pentru fraudarea examenelor“, a argumentat judecătoarea.

Directorul ARR, Cristian Anton, a fost arestat pe 1 aprilie pentru acuzații de luare de mită și grup infracțional organizat.

El ar patronat o grupare care colecta bani de la șoferii care doreau să obțină atestatul de profesionist. Șpaga varia între 600 și 1500 de euro.

La percheziții, procurorii au găsit acasă la directorul ARR jumătate de milion de euro în bancnote care erau puse inclusiv în cutii de pantofi.

Cristian Anton a fost și director de cabinet al fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.