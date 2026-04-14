Noi descoperiri la Castelul Corvinilor

Obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt) au fost descoperite în zona din jurul Castelului Corvinilor din Hunedoara.

”Cercetările arheologice în curs de desfășurare, ca urmare a etapei a doua de restaurare a castelului, ca urmare a unui proiect accesat de Primăria Hunedoara prin PNRR, au scos la lumină contexte arheologice și obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt)”, transmit reprezentanții Muzeului Castelul Corvinilor care au publicat o fotografie cu un vas din prima epocă a fierului.

Instituția de cultură a publicat pe pagina de Facebook mai multe imagini care arată săpăturile efectuate, precum și un vas din prima epocă a fierului.

Castelul Corvinilor se află în cea dea doua etapă de restaurare, un proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

