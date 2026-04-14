Dominic Fritz: Vila de pe Loga 52 se întoarce în patrimoniul Timişoarei şi va fi transformată în grădiniță

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că vila de pe Bd. C.D. Loga nr. 52 a fost evacuată, marți, cu sprijinul forțelor de ordine, după ce ar fi fost ocupată ilegal timp de mai multe decenii.

Potrivit edilului, imobilul revine în patrimoniul orașului, după un proces în instanţă de lungă durată, şi va fi transformat în grădiniţă.

„Azi am intrat în vila de pe Loga 52, ocupată ilegală timp de decenii. E o zi istorică pentru Timișoara. Rana din zona zero a orașului începe să se vindece. Loga 52 e prima casă de aici care se întoarce în patrimoniul orașului.

”Casa e proprietate de vreo 15-20 de ani. În ăștia 15-20 de ani, nu s-a găsit nimeni să vină să-și ia casa? S-a dus domnul Fritz, domnul primar să ce …?” – aceasta e declarația făcută presei de cel care îi reprezintă pe așa-zișii proprietari. Și da, e o întrebare legitimă: de ce în 15-20 de ani nimeni nu a făcut nimic pentru ca această vilă să fie recuperată de stat?

A fost o luptă lungă. Se fac 2 ani jumate de când am redobândit-o în acte, au urmat noi procese și blocaje în justiție pentru că au refuzat să evacueze vila. Azi, în sfârșit, am intrat cu forțele de ordine să ne recuperăm casa. Nu ne-a așteptat nimeni cu cheia.

Vila de pe Loga 52 e una din casele cu poveste încâlcită și dubioasă din centru Timișoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice și le-au mutilat.

Noi vom face aici grădiniță.

E un act de dreptate și de însănătoșire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toți. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timișoara”, a anunţat Fritz pe Facebook.

„Primăria Municipiului Timișoara a obținut o decizie favorabilă din partea Judecătoriei Timișoara, într-un proces care vizează clădirea de pe bulevardul Loga nr. 52, imobil recuperat în 2023 după un lung parcurs juridic. Familia care ocupă în continuare ilegal vila a solicitat radierea dreptului de proprietate al Statului Român și a dreptului de administrare al Municipiului Timișoara, însă cererea a fost respinsă de instanță. Judecătoria Timișoara a stabilit că reclamanții nu au calitate procesuală, respectiv nu au dreptul legal să formuleze o astfel de cerere. Această decizie consolidează poziția Primăriei privind legalitatea dreptului său de administrare asupra imobilului. (…)

Clădirea care a reintrat în proprietatea statului și administrarea Primăriei Municipiului Timișoara se află pe un teren de 1.202 mp și are regim de parter plus etaj. Municipalitatea are ca obiectiv valorificarea acestui imobil în beneficiul comunității, prin transformarea sa într-un spațiu educațional.” – iunie 2025, Primăria Timişoara.

