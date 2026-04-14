Studiu. Adulții care nu s-au căsătorit niciodată au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer decât cei care sunt sau au fost căsătoriți

Adulții care nu s-au căsătorit niciodată au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer decât cei care sunt sau au fost căsătoriți, sugerează o nouă cercetare, citată de Science Alert.

O echipă de la University of Miami a descoperit că ratele de incidență ale cancerului au fost cu 68% mai mari la bărbații necăsătoriți și cu 85% mai mari la femeile necăsătorite, potrivit TVRInfo.

Acestea sunt diferențe mari. Totuși, cercetătorii subliniază că rezultatele nu trebuie interpretate ca și cum căsătoria ar preveni cancerul sau că ar trebui să te căsătorești cât mai repede pentru a-ți proteja sănătatea.

În spatele acestor cifre se află o realitate mult mai nuanțată. Tumorile canceroase nu „detectează” statutul marital înainte de a se răspândi, însă mulți factori de risc pentru cancer – inclusiv fumatul, stresul și faptul de a avea sau nu copii – sunt, de asemenea, corelați cu statutul marital.

Cercetătorii sugerează și că persoanele mai sănătoase ar putea fi, în general, mai predispuse să se căsătorească. Pentru scopul studiului, cuplurile care trăiesc împreună în relații romantice fără a fi căsătorite au fost considerate necăsătorite.

„Asta înseamnă că, dacă nu ești căsătorit, ar trebui să acorzi o atenție suplimentară factorilor de risc pentru cancer, să faci investigațiile necesare și să rămâi la zi cu controalele medicale”, spune psihologul clinician Frank Penedo.

„În ceea ce privește prevenția, rezultatele noastre indică importanța orientării strategiilor de conștientizare și prevenire a cancerului ținând cont de statutul marital”, a mai spus acesta.

Statisticile provin din analiza a peste patru milioane de cazuri de cancer din 12 state americane, înregistrate între 2015 și 2022 pentru persoane de 30 de ani și peste. Studiul a fost unul de tip „instantaneu” – efectele căsătoriei asupra ratelor de cancer nu au fost urmărite în timp.

Unele dintre cele mai mari diferențe au fost observate în cazul cancerului anal la bărbați (aproximativ de cinci ori mai frecvent la bărbații necăsătoriți, comparativ cu cei căsătoriți sau care au fost căsătoriți) și al cancerului de col uterin la femei (aproape de trei ori mai frecvent la femeile necăsătorite).

Aceste două boli sunt strâns legate de infecția cu HPV (virusul papiloma uman), unde faptul de a avea un partener care să încurajeze controalele medicale poate face diferența. Pentru tipurile de cancer cu programe de screening bine organizate (cum ar fi cel de sân sau de prostată), diferențele nu au fost la fel de mari.

Studiul nu a fost foarte precis în categorii – de exemplu, persoanele căsătorite fericit timp de 30 de ani au fost incluse în aceeași categorie cu cele care au avut o căsnicie nefericită de doi ani și au fost divorțate timp de 28 de ani – dar legătura cu statutul marital este una interesantă și puțin explorată de cercetători.

„Este un semnal clar și puternic că unele persoane prezintă un risc mai mare”, spune Penedo.

Alte studii au arătat că viața de persoană singură are și beneficii, inclusiv relații apropiate mai numeroase și oportunități mai mari de dezvoltare personală, așa că, ca întotdeauna, rezultatele trebuie puse în context.

Există, de asemenea, dovezi că și căsătoria are dezavantaje – de exemplu, un risc mai mare de demență. Nu se poate spune simplu că un anumit statut marital este mai sănătos.

„Aceste rezultate sugerează că factorii sociali, cum ar fi statutul marital, pot fi indicatori importanți ai riscului de cancer la nivel populațional”, spune epidemiologul Paulo Pinheiro.

Cercetarea a fost publicată în Cancer Research Communications.