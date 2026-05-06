Șase suspecți audiați într-un dosar de furturi, în Timiș

Miercuri, 6 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județele Timiș și Caraș-Severin, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Perchezițiile au avut loc în municipiul Lugoj și localitățile Hodoș, Sinersig (județul Timiș) și Zorlențu Mare (județul Caraș-Severin).

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit că, începând din anul 2025 și până în prezent, persoane necunoscute ar fi sustras, în repetate rânduri, pe timp de noapte, profile din fier, cu lungimea de 6 metri, precum și alte bunuri utilizate la construirea căii ferate, de pe tronsonul CFR Lugoj – Timișoara.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 207 profile din fier.

De asemenea, au mai fost ridicate 2 role geotextil, o rolă geogril și 4 role membrană bituminoasă.

A fost recuperat un prejudiciu de peste 50 de mii de euro.

6 persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Lugoj, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.