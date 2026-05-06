Paralela45 a deschis la Timișoara, oraș-cheie în expansiunea sa națională, două noi agenții în centre comerciale.

Paralela45 își consolidează poziția la Timișoara prin deschiderea a două noi agenții în centrele comerciale Timișoara Shopping City și Iulius Mall Timișoara, în completarea agenției stradale din strada Augustin Pacha nr. 6. Extinderea națională în malluri, un proces început de companie la finalul anului trecut, este una dintre direcțiile strategice de dezvoltare după fuziunea cu Rainbow Tours, unul dintre cei mai mari turoperatori din Europa Centrală și de Est.

Timișoara devine astfel un punct important pe harta extinderii naționale, alături de București, Ploiești, Craiova și Brașov, unde au fost inaugurate agenții ale companiei în ultimele patru luni. Alte deschideri sunt planificate în Oradea și Arad, în lunile următoare. În prezent, rețeaua companiei numără 45 de agenții proprii și francizate, majoritatea cu amplasament stradal, în 30 de orașe din România, precum și o echipă de aproximativ 180 de consultanți de travel.

În paralel, compania continuă dezvoltarea echipei, vizând creșterea numărului de consultanți de travel cu 120% în următorii trei ani, printr-un amplu proces de recrutare la nivel național. În ultimul an, Paralela45 a înregistrat o creștere de 22% a numărului de angajați și estimează un avans de peste 25% până la finalul anului 2026.

Deschiderile din centrele comerciale răspund schimbărilor în comportamentul de consum din ultimii ani, clienții preferând accesul rapid la consultanță de specialitate în spațiile în care își petrec timpul. La Timișoara, opt consultanți de turism sunt pregătiți să ofere cele mai bune sfaturi de călătorie în cele două noi agenții deschise: Paralela45 Timișoara Shopping City, cu o suprafață de 82 de metri pătrați, care devine reprezentativă pentru companie în oraș, și Paralela45 Iulius Mall Timișoara, cu o suprafață de 52 de metri pătrați.

“Ne dorim să fim mai aproape de turiștii noștri în locurile pe care le frecventează zi de zi, iar vizita în agenția noastră să fie chiar primul pas spre o experiență de neuitat, planificată cu profesionalism de consultanții noștri de turism. Într-un spațiu modern, care te îmbie la călătorii, aceștia sunt pregătiți să le ofere soluții personalizate pentru orice vacanță, de la circuite și sejururi în destinații noi și în premieră până la city-break-uri sau pachete tailor-made”, declară Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Oferta de vacanță Paralela45 pentru Timișoara

O gamă variată de vacanțe , de la sejururi cu zboruri charter la circuite, toate cu plecare de la Aeroportul Internațional Traian Vuia, este oferită, în 2026, turiștilor din Timișoara și împrejurimi. Pachetele de vacanță de o săptămână, cu zbor direct, au toate taxele incluse și sunt pentru destinații precum:

Larnaca, în perioada 16 iunie – 8 septembrie, de la 574 de euro/persoană

Cipru de Nord, în perioada 16 iunie – 8 septembrie, de la 640 de euro/persoană

Palma de Mallorca, în perioada 7 iunie – 20 septembrie, de la 476 de euro/persoană

Corfu, în perioada 5 iunie – 18 septembrie, de la 432 de euro/persoană

Rhodos, în perioada 6 iunie – 19 septembrie, de la 304 euro/persoană

Creta (Heraklion), în perioada 11 iunie – 17 septembrie, de la 270 de euro/persoană

Zakynthos, în perioada 7 iunie – 13 septembrie, de la 340 de euro/persoană

Antalya, în perioada 3 iunie – 23 septembrie, de la 484 de euro/persoană.

Mai multe circuite în Asia și Europa sunt organizate în 2026:

China – De la Orașul interzis la soldații de teracotă , 11 zile din 10 octombrie, de la 2.080 de euro/persoană

Vietnam – Cambodgia, 14 zile din 6 noiembrie, de la 2.985 de euro/persoană

Capadocia – Buget inteligent, opt zile din 10 iunie, 1 și 22 iulie, 26 august și 16 septembrie, de la 375 de euro/persoană

Turcia – Aventură în Ținutul Selenar, opt zile din 3 și 17 iunie, 8 și 29 iulie, 19 august, 9 septembrie, de la 624 de euro/persoană

Turcia – Farmecul celor patru anotimpuri, opt zile din 10 iunie, 15 iulie, 5 și 19 august, 23 septembrie, de la 490 de euro/persoană

Turcia – Gustul Orientului, opt zile din 10 iunie, 1 și 22 iulie, 26 august, 16 septembrie, de la 656 de euro/persoană

Turcia și Rhodos, Coasta Liciei și Insula Cavalerilor, opt zile din 10 și 16 iunie, de la 410 euro/persoană

Barcelona – Revelion 2027, șase zile din 30 decembrie, de la 720 de euro/persoană.

Vacanțe exotice Paralela45, cu zboruri directe, în sezonul de iarnă

Tot în aprilie, Paralela45 a lansat cel mai ambițios produs din istoria sa, primul sezon complet de destinații exotice , cu zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner LOT Polish Airlines către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam, premiere absolute pentru portofoliul companiei și pentru piața din România. Sezonul de exotice cuprinde și zboruri spre Sri Lanka, Kenya și Egipt, operate cu aeronave ale companiei charter poloneze Enter Air. Aproape 80 de curse directe sunt prevăzute între noiembrie 2026 și martie 2027, cu oferte de vacanță pentru 17.000 de turiști.

Lansarea este susținută de campania ”Exotice așa cum trebuie”, care pune accent pe confortul transportului și diversitatea experiențelor de călătorie.

Vacanța exotică de o săptămână costă de la 1.199 de euro/persoană și până la finalul lunii iunie poate fi rezervată cu un avans de 10% și plata diferenței de 90% cu 30 de zile înainte de plecare.