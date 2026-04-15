Cum își educă Dan Negru copiii: „Vârsta asta e frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”

Dan Negru a susținut că nu le impune limite copiilor săi, ajunși la vârsta adolescenței, deoarece educația pe care au primit-o în ansamblu i-a făcut să fie responsabili. „Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei”, a spus omul de televiziune.

„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină. Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice.

De asta limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei. (…)

Eu cred că bunătatea e cea mai valoroasă calitate a unui om. Bunătatea dezarmează pe oricine și oricând. I-am învățat bunătatea, pentru că un om bun nu poate să fie învins niciodată”, a spus Dan Negru, pentru VIVA!, potrivit B1tv.ro.

Întrebat dacă a simțit vreo schimbare în ceea ce-i privește pe copii, după ce au trecut de pragul de 13 ani, Dan Negru a răspuns: „Dara a făcut azi 16 ani. Bogdan și eu suntem tot în februarie.

E luna noastră. Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”.

Totodată, întrebat cum se înțeleg Dara și Bogdan ca frați, acesta a răspuns: „Au învățat că în viață se pot baza unul pe altul. Fac echipă bună deocamdată, la începutul vieții”.