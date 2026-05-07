Se închide Podul de Fier din Lugoj.

Podul de Fier din municipiul Lugoj, cel mai vechi din acest oraș, va fi închis complet circulației începând de luni, 11 mai, deopotrivă pentru pietoni (pentru care au fost deja instituite restricții de traversare) și pentru conducătorii auto.

Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare, absolut necesare la acest pod cu o vechime de peste 120 de ani, pentru a se putea asigura deopotrivă siguranța circulației în următoarele generații și supraviețuirea unui obiectiv de patrimoniu istoric și simbolic al urbei de pe Timiș.

Investiția este finanțată prin programul guvernamental Anghel Saligny, fiind estimată ca circa 17 milioane de lei.

Restricțiile de circulație sunt estimate să dureze circa patru luni de zile.

