Grecia limitează plățile în numerar la 500 de euro și dublează amenzile pentru contravenienți.

Grecia va interzice plățile în numerar peste 500 de euro și va dubla amenzile pentru contravenienți, conform unui proiect de lege depus de Ministerul Finanțelor.

Grecia se pregătește să impună restricții semnificative asupra tranzacțiilor în numerar, printr-un nou proiect de lege depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor, potrivit greekreporter.com.

Măsurile vizează creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale.

Conform proiectului, orice tranzacție de 500 de euro sau mai mult va trebui efectuată exclusiv prin mijloace electronice.

Pragul se calculează la valoarea totală a tranzacției, nu pe chitanțe sau plăți parțiale — o prevedere menită să elimine practica fragmentării plăților pentru a ocoli restricțiile existente.

Sancțiunile pentru nerespectarea regulilor sunt considerabil înăsprite: amenda va fi egală cu dublul sumei plătite ilegal în numerar.

Guvernul mizează pe efectul disuasiv al acestei măsuri pentru a accelera adoptarea plăților electronice în economie.

Proiectul de lege include și alte prevederi fiscale: reducerea penalităților pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA cu sold zero sau credit, precum și înăsprirea supravegherii tranzacțiilor cu criptomonede, în contextul unui interes crescut al autorităților față de activele digitale.

Dacă va fi adoptat de Parlament, pachetul legislativ va reprezenta un pas suplimentar către digitalizarea și monitorizarea mai strictă a mediului financiar grec.

(sursa: Mediafax)