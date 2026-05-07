Polițiștii locali, printre prichindeii de la două grădinițe din Timișoara

În ultimele zile, poliţiştii locali din Timişoara i-au vizitat, în scop educativ, pe prichindeii de la două grădinițe din oraș, de pe str. Virtuții și str. Paul Constantinescu.

Le-au vorbit despre semnificația indicatoarelor rutiere, a culorilor semaforului, cum trebuie să ne comportăm în trafic, în calitate de pietoni și, în joacă, cum să fii polițist rutier.

„Au fost și informații, a fost și joacă. A fost interesant, motiv pentru care cei aproximativ 70 de micuți cu vârste între 1,6 și 6 ani ne-au mai invitat pe la ei. Astfel de lecții de prevenire sunt o încântare pentru polițiștii locali care se bucură de faptul că micuții sunt receptivi și că vor rămâne, cu siguranță, cu ceva util pentru viitor” a transmis Poliţia Locală Timişoara (PLT).

