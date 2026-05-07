Criteriile pentru ocuparea funcțiilor de directori în școli și probele de concurs, în consultare publică.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv în cele din învățământul special și în centrele școlare pentru educație incluzivă.

La concursul pentru ocuparea funcției de conducere pot participa cadrul didactic titular în învățământul preuniversitar care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

– este absolvent al învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare

– este titular în învățământul preuniversitar și are o vechime la catedră de minimum 5 ani

– are calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii doi ani şcolari încheiați

– nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent şi în ultimii doi ani şcolari încheiați lucraţi efectiv la catedră sau în funcţii de conducere (din unităţi de învăţământ, inspectorate şcolare, casele corpului didactic, palatele copiilor, Ministerul Educaţiei și Cercetării) ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei și Cercetării sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii

– nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 210 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere

– este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei

– nu a avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”

Conform metodologiei supusă consultării publice, probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt următoarele:

1) Proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constând în rezolvarea de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, cu un singur răspuns corect. Candidatul este declarat „promovat” dacă a obținut cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 2 (două) ore de la comunicarea rezultatelor;

2) Proba scrisă, în cadrul căreia se evaluează cunoștințele de management şi legislație școlară. Constă în rezolvarea de către candidați, în maximum 90 de minute, a unui test standardizat cu 25 de itemi, cu un singur răspuns corect. Evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat ”promovat” dacă a obținut cel puțin nota 7. Nota obținută poate fi contestată în termen de 2 (două) ore de la comunicarea rezultatelor.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curiculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației și specialiști în psihometrie, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării.

3) Proba de interviu, cu următoarele etape:

– evaluarea administrativă a proiectului managerial și a planului de acțiune realizat de candidat pentru unitatea de învățământ la care candidează. Candidatul este declarat „promovat” dacă a obținut cel puțin nota 7. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală.

– evaluarea capacităților și aptitudinilor personale, a competențelor digitale și a abilităților de rezolvare a unor situații-problemă, precum și evaluarea calității susținerii planului managerial.

Interviul are durata de cel mult 45 de minute pentru fiecare candidat, care este evaluat prin note de la 0 la 10, nota finală fiind media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare.

Inspectoratele școlare au obligația de a anunța, în presă și pe site-ul propriu, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară prima probă de concurs, funcțiile de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs.

Actele de înscriere la concurs se încarcă pe o platformă informatică dedicată.

Proiectul metodologiei poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului, la secțiunile ”Noutăți” și ”Proiecte de acte normative”.