Investiții în creșterea confortului urban, într-o localitate din Banatul montan.

În cadrul celei mai recente ședințe de plen a consilierilor municipali din Reșița, reședința județului Caraș-Severin, a fost aprobată o hotărâre privind reabilitarea unor zone degradate din cartierul Govândari și zona Calea Caransebeșului.

Investiția, care vizează cu precădere microraioanele 2, 3 și 4, este estimată la 52,1 milioane de lei (inclusiv TVA), sumă din care 39,5 milioane este rezervată lucrărilor propriu-zise de construcții-montaj.

Printr-o hotărâre distinctă, edilii reșițeni au decis să dea undă verde și unei alte investiții menite să crească gradul de confort urban: îmbunătățirea condițiilor de transport urban, în special pe traseele mai puțin accesibile actualei flote de transport public.

Valoarea totală a acestui al doilea obiectiv este de 13,8 milioane de lei (inclusiv TVA), iar durata de execuție a lucrărilor este estimată la 24 de luni.

