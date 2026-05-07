A doua mențiune pe țară pentru o elevă din Timișoara, la Olimpiada Națională ”Lectura ca abilitate de viață”

Olimpiada Națională ”Lectura ca abilitate de viață” pentru clasele V-VIII, desfășurată în perioada 4-7 mai la Bacău, a adus în județul Timiș o mențiune, prin Alexandra Pașcalău.

La etapa națională, candidații au avut de susținut două probe, una scrisă și una orală, în cadrul cărora și-au valorificat competențele de lectură și de cultură generală.

Alexandra Pașcalău, elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timișoara, a reușit să obțină nota maximă (10) la proba orală și nota 9,40 la cea scrisă, încununând performanța cu a doua mențiune pe țară.

Nu este singura distincție la nivel național a Alexandrei, anul acesta reușind să mai obțină o mențiune, la olimpiada de geografie.

Rezultatul său este cu atât mai remarcabil ținând cont de faptul că tânăra se pregătește intensiv în domeniul științelor reale, intenționând să-și continue parcursul educațional la același liceu cu profilul matematică-informatică.

Dincolo de reușitele sale școlare, Alexandra se bucură de experiențele frumoase pe care le trăiește cu entuziasmul tinereții, afirmând că a remarcat naturalețea și destinderea concurenților participanți la olimpiadă, prilej cu care a legat noi prietenii.

