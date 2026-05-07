Control judiciar pentru un bărbat cercetat în cazul incendierii unor mașini la Timișoara

La data de 6 mai, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 35 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere.

În 5 mai, în jurul orei 19:10, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui incendiu pe Calea Bogdăneștilor din municipiul Timișoara. La fața locului s-a constatat faptul că focul se manifesta la mai multe autoturisme parcate în zonă.

În urma cercetărilor efectuate și a administrării probatoriului, polițiștii au identificat un bărbat, de 35 de ani, bănuit că ar fi provocat în mod indirect incendiul, după ce ar fi dat foc vegetației uscate din proximitatea parcării. Ulterior, flăcările s-ar fi extins asupra autoturismelor parcate, fiind distruse 4 autoturisme.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, la data de 7 mai 2026, magistrații au dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.