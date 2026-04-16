SCM USV Timișoara – Dinamo București, primul meci tare al anului

Etapa a IV-a a Ligii de Rugby programează derby-ul SCM USV Timișoara – Dinamo București. Campioanele din 2024 și 2023 se întâlnesc vineri, 17 aprilie, de la ora 15:00, la Stadionul „Gheorghe Rășcanu”.

Ambele echipe au doar victorii în 2026. Pentru gruparea bănăţeană, primul succes din acest an a însemnat și câștigarea Supercupei României.

Deși s-a ajuns la etapa a IV-a, echipa bănăţeană a jucat un singur meci în actuala ediție a Ligii Naționale:

Etapa I, CSM Știința Baia Mare – SCM USV Timișoara – amânat deoarece echipele s-au întâlnit la acel moment în Supercupa României

Etapa II, SCM USV Timișoara – RC Gura Humorului 90-3

Etapa III, SCM USV Timișoara a stat

„Întâlnim o echipă puternică. Dinamo are un joc mixt foarte bun între înaintare și trei sferturi. Îi așteptăm pe adversari la noi acasă, sper să facem un meci cât mai bun în fața suporterilor noștri și să aducem victoria în cele din urmă”, a declarat Vlad Neculau, căpitanul SCM USV Timișoara.

Cel mai recent meci direct dintre cele două formații a fost semifinala de Cupă a României, de la finalul lunii noiembrie 2025. Atunci, alb-violeții se impuneau cu 13-3 chiar la București și se calificau în ultimul act, pe care aveau să-l și câștige.

