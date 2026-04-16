„Leii” din Banat, victorie importantă în lupta pentru ocuparea unei poziții ce asigură calificarea în playoff

„Leii” din Banat au obținut miercuri seară o victorie importantă în lupta pentru ocuparea unei poziții ce asigură calificarea în playoff-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin.

În etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat, SCM Politehnica Timișoara a învins-o cu scorul de 89-87 (27-20, 24-24, 23-15, 15-28) pe FC Argeș Pitești la sala „Constantin Jude” și va aborda partida de sâmbătă cu Rapid București, programată să se desfășoare în capitală, cu șanse de a obține accederea în faza valorică superioară a eșalonului de elită.

Până să-și facă apariția pe parchet în fața propriilor suporteri pentru duelul alb-violet cu piteștenii, runda a 29-a a adus, cu o zi mai devreme, rezultate ce nu îi sunt favorabile echipei timișorene în lupta pentru playoff.

Astfel, doar un succes la ultima apariție din sezonul regulat pe parchetul sălii „Constantin Jude” îi menținea pe elevii antrenorului Dragan Petričević în prima jumătate valorică.

Misiunea lor a fost cu atât mai dificilă cu cât șase jucători au acuzat în ultimele zile probleme de sănătate – o răceală severă ce în cazul lui George Blaj-Voinescu nu i-a permis acestuia nici măcar să fie prezent la meci pentru a-și susține colegii de pe margine, el rămânând acasă sub tratament.

Și programul antrenamentelor premergătoare partidei de miercuri seară a fost afectat din acest motiv, însă importanța confruntării cu FC Argeș a fost imboldul ce i-a determinat pe baschetbaliștii alb-violeți să găsească resurse pentru a da totul pe teren.

S-a evidențiat, și de această dată, Bogić Vujošević, autor a 17 puncte – cel mai bun marcator de pe teren.

La succesul echipei timișorene au mai contribuit cu puncte Mirel Dragoste (15), Jalen Nesbitt (13), Adam Mirković (12), Devon Thomas (11), Robert Schipor (10), Sasa Borovnjak (6), Marcu Badiu (3) și Laszlo Lazar (2).

De notat și cele 13 recuperări reușite de Nesbitt (trei ofensive și zece defensive), cu care americanul a încheiat în double-double. Oaspeții l-au avut în „mână” pe pivotul Cătălin Baciu (16 puncte), fost jucător pe Bega.

„Mi-a fost teamă înainte de acest meci. Nu am vrut să vorbesc despre problemele noastre, dar avem șase jucători cu simptome de Covid, la fel cum am și eu. George Blaj-Voinescu este acasă, nici nu a putut ajunge la meci. Câțiva jucători sunt pe antibiotice. Nu știm dacă este Covid sau altceva…

În orice caz, după partida de la Brașov nu am avut o perioadă bună în ceea ce privește antrenamentele.

A fost și perioada sărbătorilor și am avut minimul posibil liber, doar duminică nu ne-am antrenat. Știam că nu suntem la capacitate maximă și, în plus de asta, am jucat sub o presiune mare.

Rezultatele înregistrate cu o zi înainte nu ne-au fost favorabile deloc, iar dacă am fi pierdut cu FC Argeș am fi putut să ajungem pe locul al 11-lea.

Am condus tot meciul, dar nu am fi rezistat fizic dacă ajungeam în prelungiri. Bogić Vujošević a suferit o accidentare pe care am ascuns-o în repriza a doua, însă nu știm ce va fi cu el în meciul următor.

Continuăm să ne batem pentru playoff într-un sezon nebun, cu multe schimbări de antrenori și jucători la mai multe echipe. Mi-aș dori să văd mai mult public care ne încurajează.

Avem nevoie de susținerea și de căldura suporterilor”, a declarat antrenorul Dragan Petričević.

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 29-a din Liga Națională de Baschet Masculin sunt următoarele: CSM Târgu Jiu – CSM BBA Petrolul Ploiești 68-83, CSU Sibiu – CSO Voluntari 85-64, CSM Târgu Mureș – CSM Corona Brașov 123-118, SCMU Craiova – Rapid București 97-93, Dinamo București – CSM CSU Raiffeisen Oradea 72-78, CSA Steaua Sharks București – CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 66-69.

Următorul meci al echipei SCM Politehnica Timișoara este programat sâmbătă, de la ora 20, în deplasare, cu Rapid București.