Multe întreruperi de curent programate în Timișoara și județ, între 11 și 15 mai

|Luni, 11.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Calea Mosnitei ( Metronom, Retim ) | Alte detalii: str. Mehadia (p), str. Miorita (p), str. Daliei (p), str. Milcov (p), str. Gloriei (p), str. Lascar Catargiu (p). Str. Vaida Alexandru Voievod (p)
|Luni, 11.05.2026
|09:00 – 17:00
|Denta
|Alte detalii: partial
|Luni, 11.05.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Zona str. Intrare in Dinias dispre Peciu Nou si centrala
|Luni, 11.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
|Marți, 12.05.2026
|08:00 – 15:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Dragos Voda, str. Closca (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Vrancea (p), str. Moise Dobosan (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Herta
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Alte detalii: partial
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: partial
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Uivar
|Alte detalii: partial
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Jimbolia
|Agenti economici: Statia de apa Aquatim , Sumida, SC Ecoland
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Sf. Andrei, batrana, Primaverii, Gloriei, Tineretului, Inclusiv Primaria si Scoala
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Viticultorilor
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Viorelelor, Bujorilor, Margaretelor , Ghioceilor
|Marți, 12.05.2026
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: str.Bisericii, nr. 12
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Alte detalii: total
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str.Batrana, Maslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Linistei, Harniciei
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Zona iesire spre Mosnita Veche
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Panselutelor, Magnoliei, Brandusei, Petuniei, Lacramiorelor, Crizantemelor, Crinului
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Peciu Nou
|Alte detalii: nr. 1110-8
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Strada:Pestalozzi Iohan Heinrich Nr.:1/A (NH MANAGEMENT BLACK SEA SRL), Piata:Regina Maria Nr. 3 (DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI)
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Stamora Germană
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Deta
|Agenti economici: ag. ec. Soloverde, Comtim-Stamora
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânpetru Mare
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 13.05.2026
|09:00 – 17:00
|Gaiu Mic
|Alte detalii: total
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Agenti economici: Lugojel RDS , Lugojel Cosmorom | Alte detalii: str.Herendestiului partial , str.Olosagului CASSA BEN
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Slt. Ioan-Lucian Leustean, Calea Sever bocu nr. 10-44, str. Gheorghe Leahu (p), str. Martir Motohon Silviu (p)
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Sf. Andrei, Liliacului, Bisericii, Viorelelor
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata-Vii
|Alte detalii: str.Parcului, str. Viorelelor (p), str. Infratirii (p), str. Cerna (p), str. Islaz (p)
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Alioș
|Alte detalii: nr. 358
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Surducu Mic
|Alte detalii: total
|Joi, 14.05.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Narciselor, Zambilelor, Brandusei, Lalelelor, daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: partial
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Bruxellers, str. Molidului (p), str. Fagului (p), str. Florilor (p), str. Cetinei (p), str. Berlin, str. Diminetii (p), Calea Torontalului nr. 6
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: Zona langa centura
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Cladova
|Alte detalii: partial
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Stamora Germană
|Alte detalii: partial
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Gaiu Mic
|Alte detalii: total
|Vineri, 15.05.2026
|09:00 – 17:00
|Deta
|Agenti economici: ag. ec. Soloverde, Comtim-Stamora