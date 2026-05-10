Multe întreruperi de curent programate în Timișoara și județ, între 11 și 15 mai

Luni, 11.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Calea Mosnitei ( Metronom, Retim ) | Alte detalii: str. Mehadia (p), str. Miorita (p), str. Daliei (p), str. Milcov (p), str. Gloriei (p), str. Lascar Catargiu (p). Str. Vaida Alexandru Voievod (p)
Luni, 11.05.202609:00 – 17:00DentaAlte detalii: partial
Luni, 11.05.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona str. Intrare in Dinias dispre Peciu Nou si centrala
Luni, 11.05.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
Marți, 12.05.202608:00 – 15:00TimișoaraAlte detalii: Str. Dragos Voda, str. Closca (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Vrancea (p), str. Moise Dobosan (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Herta
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00IohanisfeldAlte detalii: partial
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: partial
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00UivarAlte detalii: partial
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00JimboliaAgenti economici: Statia de apa Aquatim , Sumida, SC Ecoland
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Sf. Andrei, batrana, Primaverii, Gloriei, Tineretului, Inclusiv Primaria si Scoala
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Viticultorilor
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Viorelelor, Bujorilor, Margaretelor , Ghioceilor
Marți, 12.05.202609:00 – 17:00UrseniAlte detalii: str.Bisericii, nr. 12
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00LenauheimAlte detalii: total
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str.Batrana, Maslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Linistei, Harniciei
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Zona iesire spre Mosnita Veche
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Panselutelor, Magnoliei, Brandusei, Petuniei, Lacramiorelor, Crizantemelor, Crinului
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00Peciu NouAlte detalii: nr. 1110-8
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Strada:Pestalozzi Iohan Heinrich Nr.:1/A (NH MANAGEMENT BLACK SEA SRL), Piata:Regina Maria Nr. 3 (DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI)
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00Stamora GermanăAlte detalii: partial
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00DetaAgenti economici: ag. ec. Soloverde, Comtim-Stamora
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00Sânpetru MareAlte detalii: partial
Miercuri, 13.05.202609:00 – 17:00Gaiu MicAlte detalii: total
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00LugojAgenti economici: Lugojel RDS , Lugojel Cosmorom | Alte detalii: str.Herendestiului partial , str.Olosagului CASSA BEN
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Str. Slt. Ioan-Lucian Leustean, Calea Sever bocu nr. 10-44, str. Gheorghe Leahu (p), str. Martir Motohon Silviu (p)
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Sf. Andrei, Liliacului, Bisericii, Viorelelor
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00Giarmata-ViiAlte detalii: str.Parcului, str. Viorelelor (p), str. Infratirii (p), str. Cerna (p), str. Islaz (p)
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00AlioșAlte detalii: nr. 358
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00Surducu MicAlte detalii: total
Joi, 14.05.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Narciselor, Zambilelor, Brandusei, Lalelelor, daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: partial
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Bruxellers, str. Molidului (p), str. Fagului (p), str. Florilor (p), str. Cetinei (p), str. Berlin, str. Diminetii (p), Calea Torontalului nr. 6
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00UrseniAlte detalii: Zona langa centura
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00CladovaAlte detalii: partial
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00Stamora GermanăAlte detalii: partial
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00Gaiu MicAlte detalii: total
Vineri, 15.05.202609:00 – 17:00DetaAgenti economici: ag. ec. Soloverde, Comtim-Stamora

