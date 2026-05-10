Noi performanțe! Doi elevi din Timișoara s-au întors cu aur de la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică!

În continuarea rezultatelor excelente obținute de elevii din Timiș la olimpiadele școlare derulate în această primăvară, din Bucovina au venit, în acest weekend, vești foarte bune!

Timp de cinci zile (5-9 mai), la Vatra Dornei (jud. Suceava), s-a desfășurat ediția a XXIII-a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică (ONAA), organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Științifică CYGNUS și în colaborare cu Agenția Spațială Română, cu Institutul Astronomic al Academiei Române, cu, Societatea Română de Fizică și cu Societatea de Științe Matematice din România.

Așa cum reiese și din denumirile instituțiilor partenere și colaboratoare ale Ministerului Educației și Cercetării, ONAA este o olimpiadă interdisciplinară (fizică, astronomie, matematică), în cadrul căreia subiectele presupun aplicarea legilor fizicii (mecanică, termodinamică, electromagnetism) în contextul astrofizic (structură stelară, evoluție stelară, distanțe cosmice), folosind instrumente matematice avansate. La ONAA, concurenții susțin probe teoretice și probe practice, care testează abilitatea de a interpreta hărți cerești, de a folosi telescopul și de a procesa date observaționale.

Revenind la etapa finală a ONAA desfășurată la Vatra Dornei, vă prezentăm rezultatele obținute de componenții lotului județului Timiș (însoțit în Bucovina de doamna profesoară de fizică Mihaela Agafiței, de la Colegiul Național “C.D. Loga”): Alexandru Kelemen (clasa a X-a, Liceul Teoretic “Grigore Moisil”), concurent la secțiunea Seniori 1 (clasele IX-X) – premiul I, medalie de aur, premiul special pentru cea mai bună lucrare la proba observațională; Șerban Brindescu (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 16 “Take Ionescu”), concurent la secțiunea Juniori 2 (clasele VII-VIII) – mențiune, medalie de aur; Rareș Muntean (clasa a X-a, Liceul Teoretic “Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare), concurent la secțiunea Seniori 2 (clasele XI-XII) – mențiune, medalie de argint; Delia Maria Horga-Iancovici (clasa a VII-a, Colegiul Național Bănățean), concurentă la secțiunea Juniori 2 – medalie de bronz.

Grație punctajelor obținute la etapa națională a ONAA, primii trei elevi nominalizați mai sus – Șerban Brindescu, Alexandru Kelemen și Rareș Muntean – s-au calificat în loturile lărgite de juniori, respectiv de seniori ale României, din care se vor stabili, în urma unor teste de selecție programate în perioada 14-21 iulie, la Suceava, loturile restrânse care vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru juniori (1-8 noiembrie 2026, Ubon Ratchathani, Thailanda), respectiv la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru seniori (25 septembrie – 5 octombrie 2026, Hanoi, Vietnam).

Felicitări tuturor și mult succes în continuare!