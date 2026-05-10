Băiat dus în stare gravă la Spitalul de Copii din Timișoara, operat cu succes

Copilul internat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timișoara cu plăgi penetrante, în urma atacului unui alt minor la Vinga

Intervenția chirurgicală de urgență, cu un protocol complex, a decurs optim, iar recuperarea pacientului minor se desfășoară în parametri buni. Echipa de medici care a intervenit a constatat că cel puțin una dintre răni a fost la limită în a-i pune copilului viața în pericol.

”Au fost trei plăgi penetrante, dintre care una aproape a atins cordul și i-ar fi putut fi fatală, supraviețuirea băiatului a depins de o șansă extraordinară. Au fost rezolvate, în intervenția multiplă, pneumotoraxul rezultat în urma rănilor și celelalte două plăgi, una dintre ele a fost în mușchiul biceps, care a trebuit reconstruit, dar care niciodată nu presupune un risc pentru viață. Copilul se simte bine și se recuperează sub atenta supraveghere a echipei medicale a Spitalului nostru”, a declarat managerul spitalului, prof. dr. Mihai Gafencu (foto).

Băiatul de 12 ani va rămâne internat în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timișoara până la recuperarea completă.