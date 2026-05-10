Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” continuă cu două capodopere pucciniene: „Tosca” și „La Bohème”

Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” – ediția a L‑a continuă pe scena Operei Naționale Române din Timișoara cu două titluri emblematice ale repertoriului puccinian: Tosca miercuri, 13 mai 2026 și La Bohème (Boema) duminică, 17 mai 2026, ora 18. La pupitrul orchestrei se va afla dirijorul invitat David Crescenzi.

Tosca

Rolul principal va fi interpretat de soprana invitată Francesca Tiburzi, întruchipând o Tosca emblematică — simbol al iubirii profunde, al curajului și al sacrificiului suprem.

Distribuția: Francesca Tiburzi (Tosca), Bogdan Zahariea (Mario Cavaradossi), Șerban Vasile (Scarpia), Octavian Vlaicu (Angelotti), Gelu Dobrea (Sacristanul), Cristian Bălășescu (Spoletta), Alexandru Ticula (Sciaronne), Iulian Ioan Iosip (Temnicerul), Diana Chirilă (Păstorul). Corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara.

La Bohème

Considerată una dintre cele mai emoționante creații ale lui Puccini, La Bohème este o operă a contrastelor — între râs și lacrimă, între vis și realitate — o meditație asupra tinereții, fragilității și intensității cu care se trăiesc marile iubiri.

Distribuția: Mihaela Marcu (Mimi), Cristina Vlaicu (Musetta), Cosmin Ifrim (Rodolfo), George Proca (Marcello), Mihail Dogotari (Schaunard), Octavian Vlaicu (Colline), Mihai Prelipcian (Benoit/Alcindoro), Adrian Boba (Parpignol), Mugurel Chirilă (Sergentul), Iulian Ioan Iosip (Vameșul). Corul, orchestra și ansamblul de balet ale Operei Naționale Române din Timișoara.

Bilete pe www.ort.ro și la Agenția de bilete a Operei.