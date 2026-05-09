Politehnica Timișoara: ”Ne-am întors. Cei mai frumoși ani sunt cei care vor veni” (foto / video)

Politehnica Timișoara a devenit, sâmbătă seara, matematic (cu două etape înainte de finalul play-off-ului), campioana Seriei a 4-a din Liga a III-a.

Astfel, a promovat direct în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Pe arena „Electrica”, umplută până la refuz de suporterii alb-violeți, după meciul câștigat cu 1:0 împotriva Minaurului Baia Mare (gol Călin Toma, min. 60, din penalty), jucătorii antrenați de Dan Alexa au primit cupa și medaliile de campioni.

Politehnica Timișoara a postat un mesaj scurt pe rețelele sociale, după ce a reușit să revină în al doilea eșalon fotbalistic: ”Ne-am întors. Cei mai frumoși ani sunt cei care vor veni”.

Accederea în Liga a II-a a dus la o reacție imediată, pe Facebook, a președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, prezent și de această dată în tribune:

„Obiectiv îndeplinit! De fapt, e mai mult de atât, e un vis devenit realitate pentru că acum opt luni, când am pornit pe acest drum în care puțini au crezut, visam la această zi. E un moment de bucurie pentru toți cei care simt alb-violet, avem cu toții dreptul să sărbătorim promovarea Politehnicii, dar trebuie să facem și un bilanț.

Nu neapărat al rezultatelor, pe acestea le știm, ci al momentelor, fie ele mai mult sau mai puțin frumoase, pentru că au existat ambele. Trebuie să vedem cum îmbunătățim lucrurile, unde am greșit, dar mai ales cum așezăm totul pentru Liga a II-a. Despre toate astea vom vorbi zilele următoare.

Felicitări tuturor celor care au crezut în acest proiect, jucătorilor, antrenorilor, corpului administrativ, dar și galeriei Politehnicii care la fiecare meci ne-a arătat de ce la Timișoara se iubește, nu se discută.

Fie să renască!”



