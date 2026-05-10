Spectacol baschetbalistic la Timișoara: „Leii” sunt gata să devoreze rivala Steaua

Baschetbaliștii bănățeni joacă acasă primul meci din grupa locurilor 9-12. SCM Politehnica Timișoara înfruntă Steaua București.

Seria se dispută după sistemul „două din trei”, iar prima partidă are loc luni, 11 mai, ora 19:00, la Sala „Constantin Jude”.

Echipa antrenată de Dragan Petricevic a câștigat ambele meciuri din sezonul regulat: 94-91, la Timișoara, 84-78, la București.

De altfel, Timișoara are o serie de 12 victorii consecutive cu Steaua. Ultimul succes al bucureștenilor datează din februarie 2021.

„Ultimul meci acasă cu Steaua a fost unul foarte strâns și așa mă aștept să fie și acum. Cred că niciuna dintre echipa nu va ceda. Obiectivele noastre este să ocupăm cel mai bun loc din play-out și să ieșim de pe teren fără accidentări.” – Robert Schipor.

În cealaltă confruntare din grupa 9-12 se întâlnesc CS Vâlcea 1924 și CSM Petrolul Ploiești.

