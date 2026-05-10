Individ reținut la Timișoara pentru amenințare, violențe, distrugere și conducere fără permis

Duminică, 10 mai, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 2 Poliție Timișoara au reținut un bărbat, de 43 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe, distrugere și conducere fără permis de conducere.

Cu o zi mai devreme, în jurul orei 19:35, polițiștii au fost sesizați prin 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Buziașului, la intersecția cu strada Martir Constantin Radu, ar fi fost implicat într-un conflict în trafic cu un motociclist.

În urma conflictului, bărbatul ar fi fost agresat fizic, iar autoturismului acestuia i-ar fi fost distrusă oglinda, motociclistul părăsind ulterior locul incidentului.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat și depistat, la scurt timp, un bărbat de 43 de ani, din localitatea Săcălaz, bănuit de comiterea faptelor.

Totodată, în urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe, distrugere și conducere fără permis de conducere.

În urma probatoriului administrat, bărbatul de 43 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.