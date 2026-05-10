Turneul național Un Stradivarius în școli – Ediția specială ajunge la Timișoara.

Pe 12 mai, muzicienii de talie internațională Răzvan Stoica (cu vioara Stradivarius ex Ernst 1729) și Andreea Stoica (pian) vor susține două recitaluri de muzică clasică urmate de discuții libere cu elevii, la Liceul Special „Iris” și la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”.

Recitalurile vor fi completate de două instrumente educaționale adaptate – Prima lecție de muzică în format Braille, pentru copiii nevăzători și, respectiv, animație video, pentru elevii tipici, care vor explica, în limbaj accesibil, cum funcționează sunetul și cum este construit un instrument muzical (vioara). Vor fi prezentate etapele confecționării viorii și arcușului, mecanismul prin care corzile viorii produc vibrații și cum aceste vibrații se transformă în sunet. În moduri adaptate, copiii vor înțelege că în spatele unui instrument se află atât meșteșug cât și știință și că muzica este rezultatul unei armonii între tehnică și artă.

Muzică clasică și povești mai puțin cunoscute despre vioară, lutieri, muzicieni și compozitori care au marcat istoria muzicii ajung, în cadrul proiectului Un Stradivarius în școli, în instituții de învățământ speciale pentru deficienți de vedere dar și în licee și colegii din mai multe orașe ale țării: București, Târgu Frumos, Pașcani, Vatra Dornei, Cluj Napoca, Timișoara, Arad și Făgăraș.

În paralel, în cadrul proiectului, este dezvoltată o platformă digitală cu resurse, unde vor fi încărcate și accesibile cele două instrumente educaționale adaptate – Prima lecție de muzică în format animație video și în format Braille (descărcabil, machetat pentru tipărire).

Programul recitalurilor cuprinde lucrări de Mozart, Paganini, Kreisler, Bazzini, Piazzolla, Enescu și Ciprian Porumbescu.

“Am ales acest program pentru că îmi doresc ca tinerii să fie inițiați în arta muzicii clasice, prin întâlnirea cu marile repere ale patrimoniului muzical universal, compozitori fundamentali ale căror lucrări transmit, fiecare în felul său, claritate, forță emoțională și profunzime spirituală. Copiii și adolescenții – inclusiv cei cu dizabilități de vedere pot descoperi atât frumusețea armoniei și a expresiei muzicale, cât și valori universale precum disciplina, creativitatea și sensibilitatea. Alegerea acestui repertoriu oferă tinerilor șansa de a se conecta direct cu modele de excelență artistică, de a-și stimula imaginația și de a-și lărgi orizontul cultural.” – Răzvan Stoica

Proiectul se bucură de sprijinul Asociației Nevăzătorilor din România, iar echipa artistică și de specialiști este excepțională, cu formare solidă și excelență profesională:

Răzvan Stoica, câștigătorul titlului „Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani”, în anul 2013, este un adevărat maestru al artei interpretative violonistice, capabil să inspire și să încânte pe oricine are șansa de a-l asculta. În anul 2009, a câștigat vioara Stradivarius ex Ernst în urma Concursului „Strad Prize” din Salzburg, Austria, la care au participat 200 de violoniști. În februarie 2026, i-a fost acordat, pentru încă 25 de ani, dreptul de a folosi acest instrument-bijuterie, un angajament artistic rar și extrem de valoros în lumea muzicii clasice.

Andreea Stoica, pianistă rafinată, cu activitate concertistică şi camerală susținută pe scene din Olanda, Germania şi România, aduce eleganță, profunzime și subtilitate interpretativă în fiecare apariție. A debutat la numai 12 ani, pe scena Ateneului Român din București, alături de Orchestra Filarmonică, într-un concert de Wolfgang Amadeus Mozart. Laureată a mai multor concursuri internaționale, a urmat o activitate artistică intensă în Europa, atât cu recitaluri cât și ca solistă, alături de orchestre renumite.

Cătălin Sava, muzicolog, are peste 30 ani experiență în producerea de emisiuni culturale și muzicale TV și radio, inclusiv în cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

Proiectul Un Stradivarius în școli a fost creat în anul 2023 și susținut de Fundația Culturală Gaudium Animae, cu participarea pro bono a artiștilor Răzvan Stoica și Andreea Stoica. De la prima stagiune a proiectului și până în prezent, Un Stradivarius în școli a ajuns în peste de 20 colegii naționale, licee, școli speciale din București și din țară, respectiv la peste 4000 de elevi și peste 120 de cadre didactice.

Ediția specială Un Stradivarius în școli este un proiect al Fundației Culturale Gaudium Animae, cu co-finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).