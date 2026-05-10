PUG nou pentru un oraș timișean

Elaborarea unui nou plan de urbanism general (PUG) pentru orașul timișean Recaș va costa 1,63 milioane de lei (inclusiv TVA).

La această sumă se vor adăuga încă 115 mii de lei (fără TVA), alocați actualizării unor studii aferente, precum studiul pedologic, harta de risc la alunecările de teren și studiul arheologic.

Suma, aprobată de consilierii locali recășeni în cadrul celei mai recente ședințe de plen, va fi finanțată în principal de la bugetul de stat, prin programul multianual destinat actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism.

Bugetul local al orașului Recaș va contribui, la rândul său, cu o cofinanțare de 248 de mii de lei, precum și cu contravaloarea studiilor aferente.

