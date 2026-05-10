Accident cu trei victime, între Deta și Voiteg

Un bărbat de 44 de ani a condus un autoturism pe DN 59 B, dinspre orașul Deta înspre localitatea Voiteng, iar la un moment dat, la intersecția cu DN 59 – E 70, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 39 de ani, care se deplasa dinspre Voiteg înspre Moravița.

În urma impactului au rezultat trei victime, respectiv bărbatul de 39 de ani și doi pasageri din autoturismul condus de către acesta, o femeie de 38 de ani și un tânăr de 21 de ani.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.