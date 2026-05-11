Încep lucrările pe şantierul Variantei de Ocolire Timişoara Vest: 14 km, cu 2 benzi pe fiecare sens

Încep lucrările pe şantierul Variantei de Ocolire Timişoara Vest (VOTV)

DRDP Timișoara – supervizor al acestui contract – a emis ordinul de începere al lucrărilor, cu data de 14.05.2026. Pentru execuția acestui nou drum, antreprenorul are termen 24 de luni.

Constructorul VOTV, în lungime de aproximativ 14 km, cu 2 benzi pe fiecare sens, este 𝐍𝐔𝐑𝐎𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐀𝐓 𝐕𝐄 𝐓𝐈𝐂𝐀𝐑𝐄𝐓 𝐀𝐒.

Traseul Variantei de Ocolire Timișoara Vest traversează UAT Timișoara, UAT Săcălaz și UAT Sânmihaiu Român.

În cadrul proiectului vor fi realizate 10 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎̆𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑎̆, din care 3 sunt de o complexitate tehnică ridicată:

Pasaj peste DN 59A (Timişoara – Jimbolia) + Pasaj peste CFR 100 în lungime de 750 m;

Pasaj peste DN 6 și CFR 133 în lungime de 450 m;

Pod peste râul Bega și peste rezervoarele de nămol în lungime de 450 m.

𝑆𝑒 𝑣𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑗𝑎 4 𝑛𝑜𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒:

Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu DN 69 (Timișoara – Arad) și VTM Nord;

Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu DN 6 (Timișoara – Cenad);

Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu DN 59A (Timișoara – Săcălaz);

Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu Radiala Nouă de Vest.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 120 de luni.

Obiectivul de investiții este finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile – Programul Transport 2021-2027.