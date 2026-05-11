Timișoreanul Alexandru Krepelka s-a impus la Transalpina Challenge

Interes ridicat pentru „Transalpina Challenge”, etapa care a deschis sezonul în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

La runda inauguală, 70 de piloți au luat startul în weekend-ul trecut la Rânca pe superbul traseu montan cu o lungime 5,25 kilometri.

Printre ei, și Alexandru Krepelka, multiplu campion național și maestru al sportului.

Timișoreanul, aflat la volanul unei mașini noi, impecabil preparată și setată chiar de el, a reușit să domine de la cap la coadă sâmbătă atât grupa 7, cât și clasa 7A.

Mai mult decât atât, Krepelka s-a impus și în calificările de vineri, iar în ziua următoare a obținut cel mai bun timp în ambele urcări, desfășurate pe ploaie și o ceață deasă.

Cu cele 30 de puncte acumulate pe „Drumul Regelui”, Alexandru Krepelka s-a angajat ca mare favorit în lupta pentru câștigarea campionatului.

„Mulțumim pentru susținere Consiliului Judeţean Timiş și partenerilor privați Lucian Perescu (Constructim), Mirko Peroni (Rossini), Dan Lazăr (Ducodan), Florin Diaconescu (OPR Asfalt), Daniel Giurgea (Proflex SRL), Custom Concept MDA (Aleman Denisa și Dobriceanu Adriana), Călin Otescu (OTE Group), Leonard Hantig (LC Electric Plus), Mihai Ciama (Expert Petroleum Stations), Cristian Rus (RED Credit IFN), Timburg – produse cosmetice, Proexib Instal, D Auto Xpert și Elmas Pagad (Dumitru Petrina)”, a declarat Alexandru Krepelka.