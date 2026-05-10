Bărbat înjunghiat într-o localitate din Timiș, un tânăr a fost arestat

Duminică, 10 mai, polițiștii Biroului de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au reținut un tânăr de 18 ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

În fapt, la data de 9 mai 2026, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Lugoj, unui bărbat i-ar fi fost provocate leziuni prin folosirea unui obiect tăietor-înțepător. Acesta a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate, la scurt timp, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, bănuit de comiterea faptei.

În baza probatoriului administrat în cauză, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ulterior, acesta a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.