Accident în Timișoara: un motociclist lovit de o mașină a ajuns pe contrasens, unde l-a izbit un alt autoturism. Cum s-a produs evenimentul rutier?

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, aflat la volanul unui autoturism oprit pe bulevardul I.C. Brătianu, a pus în mișcare vehiculul, determinând conducătorul unui autoturism, un bărbat de 50 de ani, care se deplasa dinspre bulevardul I.C. Brătianu către Michelangelo, să efectueze o manevră de evitare a unei coliziuni prin schimbarea direcției de deplasare de pe banda a treia pe banda a doua de circulație.

În timpul efectuării manevrei, autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, a transmis IPJ Timiș.

Motociclistul a suferit răni, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.