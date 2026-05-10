Accident în Timișoara: un motociclist lovit de o mașină a ajuns pe contrasens, unde l-a izbit un alt autoturism

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident în Timișoara: un motociclist lovit de o mașină a ajuns pe contrasens, unde l-a izbit un alt autoturism

Accident în Timișoara: un motociclist lovit de o mașină a ajuns pe contrasens, unde l-a izbit un alt autoturism. Cum s-a produs evenimentul rutier?

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, aflat la volanul unui autoturism oprit pe bulevardul I.C. Brătianu, a pus în mișcare vehiculul, determinând conducătorul unui autoturism, un bărbat de 50 de ani, care se deplasa dinspre bulevardul I.C. Brătianu către Michelangelo, să efectueze o manevră de evitare a unei coliziuni prin schimbarea direcției de deplasare de pe banda a treia pe banda a doua de circulație.

În timpul efectuării manevrei, autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, a transmis IPJ Timiș.

CITEȘTE ȘI: Individ reținut la Timișoara pentru amenințare, violențe, distrugere și conducere fără permis

Motociclistul a suferit răni, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *