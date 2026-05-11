Rezultate remarcabile obţinute de doi elevi ai Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc

Doi elevi ai Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Naţional de Tetratlon Şcolar 2026, desfășurat la Bacău, confirmând nivelul ridicat de pregătire și dedicare în domeniul sportiv.

Natalia Gavrilovic a reușit o performanță deosebită, devenind campioană naţională. Adolescenta a dat dovadă de multă ambiție, perseverență și un excelent nivel de pregătire fizică și mentală.

Totodată, Victor Roman s-a clasat pe un onorant loc IV, având o evoluție constantă și competitivă pe parcursul probelor.

„Aceste rezultate sunt rodul muncii susținute a elevilor, dar și al implicării și profesionalismului cadrului didactic coordonator, profesoara Staicu Oana, căreia îi adresăm mulțumiri pentru dedicarea și sprijinul oferit. Prin aceste realizări, elevii Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc au reprezentat cu mândrie unitatea de învățământ și au contribuit la promovarea valorilor sportive și a excelenței în educație”, a transmis Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Sursa foto: IŞJ Timiş