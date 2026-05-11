Încep lucrările de reparații pe DN 59A, pe sectorul Timișoara – Săcălaz – Beregsău Mare

De astăzi, 11 mai, încep lucrări de reparații pe DN 59A, pe sectorul Timișoara – Săcălaz – Beregsău Mare. Intervențiile vizează frezarea carosabilului și așternea unui nou covor asfaltic pe aproape 16 kilomtri, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Antreprenorul PORR Construct va desfășura aceste lucrări pe aproape 16 km, până la ieșire din localitatea Beregsău Mare.

”Lucrările sunt necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pe acest sector de drum național.

Pe durata intervențiilor, traficul se va desfășura în condiții de șantier.

Circulați cu prudență, adaptați viteza la condițiile din teren și respectați semnalizarea rutieră temporară”, transmite sursa citată.