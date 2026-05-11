Timișoara găzduiește etapa națională a olimpiadei ”Științele Pământului”

În perioada 14 – 17 mai, la Timișoara se va desfășura etapa finală a Olimpiadei Naționale Interdisciplinară „Științele Pământului”, anunță Universitatea de Vest din Timișoara, partenerul organizatoric al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Probele teoretică, practică și de baraj se susțin la Colegiul Naţional „C.D. Loga” din Timișoara, iar elevii si profesorii însoțitori vor fi cazați în noul cămin UVT (Piața Sf.Petru, în spatele sediului BRD).

Universitatea de Vest din Timișoara este reprezentată în Comisia centrală a olimpiadei de conf.univ.dr. Vlad Chiriac, în calitate de președinte, și de lect.univ.dr. Gabriel Pascu în calitate de vicepreședinte (coordonator pe domeniul fizică).

Pe parcursul a trei zile, 90 de elevi din 39 de județe se vor confrunta pe domeniile biologie, chimie, fizică și geografie, atât la proba teoretică cât și la proba practică.

Primii zece clasați vor susține proba de baraj, care îi va desemna pe cei patru membri ai lotului României ce va reprezenta țara la cea de-a XIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale IESO, 20 – 27 august 2026, de la Torino, Italia.