Se opreşte apa în tot Girocul!

Miercuri, 13 mai, între orele 9-16 se va întrerupe alimentarea cu apă în Giroc, pentru executarea unor lucrări de mentenanță în Gospodăria de Apă și pentru efectuarea unor lucrări de relocare a vanelor la intersecția străzilor Semenic și Trandafirilor.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure.

Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă locuitorilor să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

De asemenea, roagă consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.