Contract semnat pentru un nou skatepark în Timișoara

Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru amenajarea unei zone dedicate sporturilor urbane în Parcul „Anton Scudier” din Timișoara, care va include skatepark, pumptrack, scenă pentru evenimente și alte facilități.

Investiția răspunde nevoilor comunității locale de skateri, bikeri și rolleri, dar include și reamenajarea zonei, astfel încât parcul să devină un loc activ, pentru mișcare și evenimente.

“Prima etapă e cea de proiectare, iar apoi în cadrul aceluiași contract va urma și amenajarea propriu-zisă a skateparkului. Ne dorim o zonă atractivă și modernă pentru doritorii de sporturi urbane, cu diferite niveluri de dificultate. Vom asigura finanțarea investiției din bugetul local”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Contractul a fost atribuit asocierii de firme SPORT PLAY SYSTEMS SRL și SUBCONTROL SRL. Investiția municipalității se va întinde pe o suprafață de aproape 4.300 mp și include zone dedicate pentru skatepark și un pumptrack și facilități de cățărare la standarde internaționale.

Proiectul include amenajări adaptate pentru toate nivelurile de experiență, inclusiv rampe înclinate mici și rampe de lansare, scări, piramide și pătrate adânci, acesta va avea și o zonă de tip bowl.

De asemenea, va fi amenajată o scenă exterioară pentru evenimente culturale și comunitare, precum și spații pentru artă urbană. În paralel, municipalitatea a prevăzut lucrări de amenajare a întregului perimetru: alei, spații verzi, iluminat public, mobilier urban și acces pentru persoane cu dizabilități.

Valoarea contractului este de 11,2 milioane lei fără TVA. Durata contractului este de un an, din care 5 luni sunt alocate proiectării tehnice și 7 luni lucrărilor de execuție.