Nereguli descoperite la o balastieră din zona Lugoj, amendă de 115.000 de lei

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Banat (ABA Banat) au descoperit mai multe nereguli în urma unui control efectuat la perimetrul Livezi, din zona municipiului Lugoj, unde se exploatează agregate minerale.

Potrivit verificărilor și măsurătorilor topometrice realizate de specialiști, operatorul economic a depășit limitele de exploatare stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor.

Potrivit ABA Banat, sancțiunile aplicate sunt de 75.000 de lei amendă pentru nerespectarea condițiilor de exploatare și 40.000 de lei amendă suplimentară pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse la controlul anterior.

Măsurile impuse de inspectori sunt readucerea perimetrului exploatat la forma prevăzută în documentația tehnică; încadrarea în limitele și cotele stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor și ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior.

”Măsurile sunt necesare pentru protejarea apelor și respectarea condițiilor legale de exploatare”, transmite ABA Banat.

Sursa foto: ABA Banat