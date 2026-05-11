Praf şi pulbere la Colterm. Mii de timişoreni rămân fără apă caldă, după o serie de avarii! Străzile afectate

Marți, 12 mai 2026, între orele 08:00 și 13:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT 63, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Alexandru Odobescu, Octavian Goga, Nicolae Labiș, Constantin Noica, Cornel Groșforeanu. Total branșamente afectate: 20.

Tot marți, între orele 08:00 și 15:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT 22A, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Florimund Mercy, Oituz, Piața I.C. Brătianu, Piața Unirii, Paul Chinezu, Palanca, Augustin Pacha, Regimentul 5 Vânători, Matei Corvin, precum și Liceul Teoretic Nikolaus Lenau. Total branșamente afectate: 26.

De asemenea, marți, între orele 08:00 și 14:00, se va opriapa caldă la PT 48B și PT 48C, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctele termice.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Amforei, Dropiei, Gheorghe Lazăr, Timiș, Cetății, Labirint, Merișor. Total branșamente afectate: 36.

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire. Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională”., a transmis Colterm.