Praf şi pulbere la Colterm. Mii de timişoreni rămân fără apă caldă, după o serie de avarii! Străzile afectate

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Praf şi pulbere la Colterm. Mii de timişoreni rămân fără apă caldă, după o serie de avarii! Străzile afectate

Praf şi pulbere la Colterm. Mii de timişoreni rămân fără apă caldă, după o serie de avarii! Străzile afectate

Marți, 12 mai 2026, între orele 08:00 și 13:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT 63, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Alexandru Odobescu, Octavian Goga, Nicolae Labiș, Constantin Noica, Cornel Groșforeanu. Total branșamente afectate: 20.

Tot marți, între orele 08:00 și 15:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT 22A, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Florimund Mercy, Oituz, Piața I.C. Brătianu, Piața Unirii, Paul Chinezu, Palanca, Augustin Pacha, Regimentul 5 Vânători, Matei Corvin, precum și Liceul Teoretic Nikolaus Lenau. Total branșamente afectate: 26.

De asemenea, marți, între orele 08:00 și 14:00, se va opriapa caldă la PT 48B și PT 48C, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctele termice.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Amforei, Dropiei, Gheorghe Lazăr, Timiș, Cetății, Labirint, Merișor. Total branșamente afectate: 36.

CITEŞTE ŞI: România vinde energie ieftin la prânz şi o cumpără de până la 7 ori mai scump seara, de la bulgari

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire. Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională”., a transmis Colterm.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *