Motociclist în vârstă de 19 ani, rănit grav de o mașină între Deta și Voiteg

Un bărbat, de 70 de ani, a condus un autoturism dinspre orașul Deta către localitatea Voiteg, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu o motocicletă, condusă de un tânăr de 19 ani.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

